Кэмпбелл - о бое с Ломаченко: Все когда-нибудь проигрывают

Новости спорта:Люк Кэмпбелл, выступающий в легком дивизионе, высказался о предстоящем титульном поединке с чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко

Британский проспект Люк Кэмпбелл, выступающий в легком дивизионе, высказался о предстоящем титульном поединке с чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко.

Соперник украинца считает, что этот бой является для него отличной возможностью зарекомендовать себя, как одного из лучших представителей дивизиона.

"В то время, когда Ломаченко входил в топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории, мне приходилось оставаться в андеркарте и бороться за свою возможность.

Он трижды дрался в Великобритании, но именно мне пришлось стремиться к бою с ним. В конце концов, все когда-нибудь проигрывают, не так ли? Рано или поздно это случается. Я верю, что побью его. Уверен, что за 19 лет, которые я вложил в этот вид спорта, меня достаточно дисциплинировали", - приводит слова Кэмпбелла Sky Sports.

Отметим, что бой Ломаченко - Кэмпбелл состоится 31 августа на лондонской арене О2. На кону боя помимо поясов Василия будет также вакантный титул WBC.