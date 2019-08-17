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Видаль мог стать частью сделки по Неймару

Видаль мог стать частью сделки по Неймару
05:57 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Чилиец Артуро Видаль мог продолжить карьеру в первенстве Франции.

Барселона вела переговоры с ПСЖ касательно трансфера Неймараа и хотел включить в сделку двух своих футболистов. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, помимо доплаты в размере 60 миллионов евро, боссы "сине-гранатовых" планировали отправить во французский клуб полузащитников Филиппе Коутиньо и Артуро Видаля.

Примечательно, что ПСЖ ранее озвучивал Барселоне свои условия по трансферу Неймара и хотел заполучить защитника каталонцев Нелсона Семеду, того же Коутиньо и 50 миллионов евро.

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Футбол, Новости футбола, Артуро Видаль.
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