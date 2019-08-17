Видаль мог стать частью сделки по Неймару

Новости спорта:Чилиец Артуро Видаль мог продолжить карьеру в первенстве Франции.

Барселона вела переговоры с ПСЖ касательно трансфера Неймараа и хотел включить в сделку двух своих футболистов. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, помимо доплаты в размере 60 миллионов евро, боссы "сине-гранатовых" планировали отправить во французский клуб полузащитников Филиппе Коутиньо и Артуро Видаля.

Примечательно, что ПСЖ ранее озвучивал Барселоне свои условия по трансферу Неймара и хотел заполучить защитника каталонцев Нелсона Семеду, того же Коутиньо и 50 миллионов евро.