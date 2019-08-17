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В Сети всплыли результаты голосования за лучшего футболиста года по версии ФИФА

В Сети всплыли результаты голосования за лучшего футболиста года по версии ФИФА
04:54 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Лионель Месси в списке находится на первом месте.

Ранее стало известно, что в тройку номинантов на звание игрок года по версии ФИФА вошли Вирджил ван Дейк, Лионель Месси и Криштиану Роналду.

В Сети появилось изображение документа, на котором указаны результаты голосования за эту награду. Настоящий ли это документ, не известно.

Тем не менее, судя по данным на нем, лучшим игроком прошлого сезона станет нападающий Барселоны Лионель Месси. Он набрал 252 балла. У ван Дайка 224 очка, у Роналду 181.

В объяснении написано, что свои голоса отдавали 80 тренеров команд, которые участвовали в групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы и 55 журналистов. Также в результатах должны учесть голоса болельщиков и непонятно, входят ли они в эти результаты.

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ФИФА, ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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