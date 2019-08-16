Скачать
Пятница, 16.08.2019
Официально: Динамо объявило имя нового наставника команды
Официально: Динамо объявило имя нового наставника команды
Официально: названы дата и место дебюта Усика в хэвивейте
Официально: названы дата и место дебюта Усика в хэвивейте
Лига Европы: результаты матчей 15 августа
Лига Европы: результаты матчей 15 августа
Свитолина уступила Кенин в третьем круге турнира в Цинциннати
Свитолина уступила Кенин в третьем круге турнира в Цинциннати

"Вы обманули меня и болельщиков": Суркис обратился к футболистам Динамо

"Вы обманули меня и болельщиков": Суркис обратился к футболистам Динамо
19:12 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Президент киевского Динамо Игорь Суркис представил своей команде нового главного тренера "бело-синих", которым стал Алексей Михайличенко.

Перед презентацией нового наставника и его тренерского штаба, функционер обратился к игрокам Динамо, упрекнув в невыполнении своих обещаний и поставленных задач.

"Если бы я был оптимистом, я бы сказал, выходя отсюда, что те задачи, которые перед вами стоят, они будут выполнены. Но, к сожалению, вы и я как президент клуба, обманули ожидания болельщиков.

Не говоря уже о том, что вы обманули меня, потому что я вам задавал прямой вопрос: вы готовы к большим задачам? Это было о выигрыше чемпионата и попадания в Лигу чемпионов. Как мы видим сегодня, вы эти задачи выполнить не смогли.

Я всегда люблю начинать с чистого листа. Забываем то, что произошло, выводы вы сделаете уже с новым своим тренерским штабом", - заявил Суркис.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Игорь Суркис, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заря 1:0 ЦСКА София: события матча
02 Заря - ЦСКА София: обзор матча Лиги Европы (Видео)
03 NAVI победили Virtus.pro на The International 2019
04 Кэмпбелл - о бое с Ломаченко: Все когда-нибудь проигрывают
05 Спортдир ПСЖ: Неймар сделал ошибку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь