"Вы обманули меня и болельщиков": Суркис обратился к футболистам Динамо

Новости спорта:Президент киевского Динамо Игорь Суркис представил своей команде нового главного тренера "бело-синих", которым стал Алексей Михайличенко.

Перед презентацией нового наставника и его тренерского штаба, функционер обратился к игрокам Динамо, упрекнув в невыполнении своих обещаний и поставленных задач.

"Если бы я был оптимистом, я бы сказал, выходя отсюда, что те задачи, которые перед вами стоят, они будут выполнены. Но, к сожалению, вы и я как президент клуба, обманули ожидания болельщиков.

Не говоря уже о том, что вы обманули меня, потому что я вам задавал прямой вопрос: вы готовы к большим задачам? Это было о выигрыше чемпионата и попадания в Лигу чемпионов. Как мы видим сегодня, вы эти задачи выполнить не смогли.

Я всегда люблю начинать с чистого листа. Забываем то, что произошло, выводы вы сделаете уже с новым своим тренерским штабом", - заявил Суркис.