Суркис рассказал, почему Хацкевич "ушел отдыхать"

Новости спорта:Функционер также отметил, что никто не знает команду лучше, чем Михайличенко.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис высказался касательно увольнение Александра Хацкевича с поста главного тренера команды, а также рассказал, почему он решил доверить эту должность. Алексею Михайличенко.

"Решение было принято в связи с событиями, которые вы отлично знаете. Мы не выполнили задачу на сезон, не продлили борьбу за попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Когда я подписывал новое соглашение с Хацкевичем, то говорил со всей командой, это не было где-то за кулисами.

Игроки меня заверили, что процесс омоложения состава завершился и теперь они готовы к решению серьезных задач. Смотря что мы подразумеваем под понятием "серьезные задачи", но, по-моему, — это борьба за чемпионство, которая все еще, продолжается, а также попадание в группу ЛЧ.

Мы можем жаловаться на тяжелый график, который был у нас, но он был известен заранее и нужно было подготовиться к нему. Я считаю, у нас достаточная глубина состава в этом сезоне, были приглашены все игроки, которых хотел бывший тренерский штаб, но я ни в коем случае не хочу никого обвинять.

Задача не была выполнена, и мой разговор с Александром Николаевичем свелся к тому, что ему нужно отдохнуть, а команду должен возглавить новый главный тренер с новой мотивацией и идеями, чтобы вернуть доверие болельщиков, которые на матче с «Брюгге» до последнего поддерживали и верили в команду.

Сегодня я представил тренерский штаб. Меня могут критиковать, говорить все, что захотят, но в данный момент лучше Алексея Александровича команду не знает никто. Он ее комплектовал, находился в структуре клуба, является профессиональным тренером. И то, что в последнее время не ходил со свистком по полю, не значит, что он потерял квалификацию. Он знает, как работать с ней, и, надеюсь, что привнесет свежую струю в игру", - отметил президент.

Также Суркис признался, почему он не решился в летнее назначить иностранного тренера.

"Работать с молодыми Ребровым и Хацкевичем также было рискованно, а приглашать сейчас иностранца... Возможно, это было бы правильным решением, но также здесь две стороны медали.

Если бы я не дал Хацкевичу возможность попробовать квалифицироваться в ЛЧ, а провалился бы другой тренер — меня бы критиковали за решение освободить человека, который строил эту команду.

И сейчас я готов всю ответственность взять на себя и принять такое решение. По лицам игроков, а я знаю их достаточно хорошо, видно, что они расстроены и пока не отошли от проигрыша. Надеемся, что в ближайшем времени Динамо будет дарить радость от новых побед", - подытожил функционер в интервью официальному сайту "бело-синих".