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Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Нигерией

Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Нигерией
03:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости спорта:Тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав на матчи с Литвой и Нигерией.

Коноплянка и Ярмоленко также в списке.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал 24 футболиста на матч квалификации Евро-2020 с Литвой и контрольный поединок с Нигерией. Об этом сообщает сайт УАФ.

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Денис Бойко («Динамо» Киев), Андрей Лунин («Вальядолид», Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат (все - «Шахтер» Донецк), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все - "Динамо" Киев), Игорь Пластун («Гент», Бельгия), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия).

Полузащитники: Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Роман Безус («Гент» Бельгия), Марьян Швед («Селтик», Шотландия), Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Марлос (оба - «Шахтер» Донецк).

Нападающие: Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Жуниор Мораес («Шахтер» Донецк).

Резервный список: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Артем Беседин (все - "Динамо" Киев), Евгений Шахов («Лечче», Италия).

Подготовительный сбор начнется 2 сентября в Киеве, а 5-го - национальная команда полетит в Вильнюс.

Матч отбора к Евро-2020 Литва - Украина сыграют 7 сентября в Вильнюсе, а товарищеский матч против Нигерии - 10 сентября в Днепре.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Андрей Ярмоленко, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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