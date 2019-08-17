Барселона уступила Атлетику в матче-открытии чемпионата Испании

Новости спорта:В Бильбао Барселона без Месси сенсационно проиграла Атлетику.

В рамках первого тура чемпионата Испании 2019-2020 "Атлетик" принимал "Барселону". Встреча завершилась сенсационным поражением каталонцев. Единственный в матче гол был забит на 89-й минуте.

Ариц Адурис, едва выйдя на замену, отправил мяч в сетку ударом боковыми ножницами. "Барселона" в третий раз подряд потеряла очки в матче против "Атлетика" в рамках испанской Примеры (в прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью).

Отметим, что "Барселона" играла без своей главной звезды Лео Месси, который восстанавливается после травмы икроножной мышцы. Интересно, что аргентинец не смог сыграть в матче первого тура испанской Примеры впервые за десять лет.

Также в запасе каталонцев остался ведущий полузащитник Серхио Бускетс. В то же время за "Барсу" дебютировали звездные новички: Антуан Гризманн и Френки де Йонг.

"Атлетик" - "Барселона" - 1:0

Гол: Адурис, 89

"Атлетик": Симон, Капа, Альварес, Нуньес, Берчиче, Лопес (Беньят, 81), Д. Гарсия, Де Маркос (Санкет, 66), Р. Гарсия, Муниаин, Вильямс (Адурис, 88)

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Роберто (Перес, 76), Де Йонг, Аленья (Ракитич, 46), Дембеле, Суарес (Рафинья, 37), Гризманн