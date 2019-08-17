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Бавария договорилась с Барселоной по Коутиньо

Бавария договорилась с Барселоной по Коутиньо
07:46 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:"Бавария" на официальном сайте подтвердила информацию о том, что с "Барселоной" достигнута договорённость относительно перехода полузащитника Филиппе Коутиньо.

27-летний бразильский футболист будет выступать в составе мюнхенского клуба до конца сезона-2019/20. Также "Бавария" будет иметь приоритетное право дальнейшего выкупа трансфера игрока.

Вчера, 16 августа, Коутиньо отправился с сине-гранатовыми в Бильбао на матч 1-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком", однако в заявку на игру не попал.

Коутиньо перешёл в "Барселону" в январе минувшего года. Его трансфер обошёлся каталонскому клубу в € 145 млн. В составе сине-гранатовых провёл 76 матчей. На его счету 21 забитый мяч и 11 результативных передач. Контракт полузащитника с "Барселоной" рассчитан до лета 2023 года.

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ФК Бавария, ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Филиппе Коутиньо.
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