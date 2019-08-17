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Бавария потеряла очки на старте чемпионата Германии
08:10 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" принимала берлинскую "Герту".

Встреча прошла в Мюнхене на "Альянц-Арене" и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого гола стал нападающий "Баварии" Роберт Левандовски на 24-й минуте. До перерыва "Герта" вышла вперёд — по одному мячу в ворота мюнхенцев отправили полузащитники Доди Лукебакио и Марко Груич. Ничью хозяевам принёс Левандовски, который оформил дубль на 60-й минуте, реализовав пенальти.

"Бавария" — действующий чемпион Бундеслиги. В сезоне-2018/19 команда из Мюнхена набрала 78 очков в 30 матчах. "Герта" (43) завершила минувшую кампанию на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии.

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ФК Бавария, Футбол, ФК Герта, Новости футбола.
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