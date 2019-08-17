Как Герта шокировала Баварию (Видео)

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча первого тура чемпионата Германии Бавария - Герта.

В стартовом матче немецкой Бундеслиги чемпион прошлого сезона - мюнхенская Бавария принимала на своем стадионе берлинскую Герту.

Поединок выдался обильным на голы, однако выявить сильнейшего в этой встрече так и не удалось (2:2).

Ключевой фигурой в составе Баварии был форвард Роберт Левандовски, который уже в пятом сезоне подряд забивает гол в стартом туре чемпионата Германии. В этом же матче поляк стал автором дубля, сходу включившись в гонку бомбардиров.

Герта ни в коем случае не была мальчиком для битья и смогла на чужом стадионе отгрузить "красным" два мяча, а также вести в счете около 30-ти минут игры.

Бавария - Герта 2:2

Голы: Левандовски, 24, 59 (пен.) — Ибишевич, 36, Груйич, 39.

Бавария: Нойер — Киммих, Павар, Зюле, Алаба — Толиссо, Тиаго — Гнабри (Дэвис, 87), Мюллер (Санчеш, 86), Коман — Левандовски.

Герта: Ярштайн — Клюнтер, Штарк, Рекик — Леки, Дуда (Шельбред, 78), Дарида, Груйич, Миттельштедт — Лукебакио (Зельке, 69), Ибишевич (Эссвайн, 62).