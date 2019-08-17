Футбол. Где и когда смотреть матчи 4 тура чемпионата Украины

Новости спорта:Сегодня стартует 4-й тур чемпионата Украины по футболу.

Четвертый тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги начнется в субботу, 17 августа, матчем на стадионе им. А.Бутовского в Полтаве.

Поединок "Ворскла" - "Днепр-1" в 14.00 покажет телеканал "Футбол 2".

Продолжит первый игровой день противостояние черниговской "Десны" и "Колоса" из Ковалевки (17.00; Униан).

В воскресенье, 18 августа" донецкий "Олимпик" на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского сыграет со львовскими "Карпатами" (17.00; "Футбол 1"), ФК "Львов" на "Арене Львов" сойдется с донецким "Шахтером" (19.30; "Футбол 1"), а луганская "Заря" на "Славутич-Арене" в Запорожье сыграет с "Александрией" (19.30; Униан).

Матч "Мариуполь" - "Динамо" (Киев) перенесен на 25 сентября.

Турнирное положение: "Шахтер" - 9 очков, "Заря" - 7, "Динамо" - 6, "Десна" - 6, "Колос" - 6, "Днепр -1" - 4, "Мариуполь" - 4, "Ворскла" - 3, "Александрия" - 3, "Львов" - 3, "Карпаты" - 1, "Олимпик" - 0.