Травма Суареса: Барселона раскрыла подробности

Новости спорта:"Барселона" опубликовала информацию по травме уругвайского форварда Луиса Суареса.

"Медицинское обследование, проведённое в субботу утром, подтвердило, что Луис Суарес получил травму икроножной мышцы правой ноги. Его возвращение в строй будет зависеть от протекания процесса восстановления", — сказано в заявлении клуба.

Напомним, травму Суарес получил в матче 1-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком". 32-летний форвард покинул поле на 37-й минуте. Повреждение он получил не в игровом эпизоде.

Суарес перешёл в "Барселону" летом 2014 года из "Ливерпуля". За него каталонский клуб заплатил € 81,72 млн. В минувшем сезоне принял участие в 49 матчах за сине-гранатовых, забил 25 мячей и сделал 13 результативных передач.