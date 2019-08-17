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Травма Суареса: Барселона раскрыла подробности

Травма Суареса: Барселона раскрыла подробности
12:12 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:"Барселона" опубликовала информацию по травме уругвайского форварда Луиса Суареса.

"Медицинское обследование, проведённое в субботу утром, подтвердило, что Луис Суарес получил травму икроножной мышцы правой ноги. Его возвращение в строй будет зависеть от протекания процесса восстановления", — сказано в заявлении клуба.

Напомним, травму Суарес получил в матче 1-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком". 32-летний форвард покинул поле на 37-й минуте. Повреждение он получил не в игровом эпизоде.

Суарес перешёл в "Барселону" летом 2014 года из "Ливерпуля". За него каталонский клуб заплатил € 81,72 млн. В минувшем сезоне принял участие в 49 матчах за сине-гранатовых, забил 25 мячей и сделал 13 результативных передач.

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Футбол, Луис Суарес, Новости футбола.
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