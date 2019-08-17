Он остается?: Неймар возобновил тренировки с основной командой ПСЖ

Новости спорта:Звездный бразилец Неймар вернулся к тренировкам с ПСЖ.

Нападающий ПСЖ Неймар приступил к тренировкам с партнерами по команде, отмечает Marca.

Бразилец приступил к работе с командой на фоне слухов о своем переходе в Барселону и Реал после травм, которые сказались на его предсезонной подготовке.

Еще в июле Неймар во время предсезонного сбора команды Томаса Тухеля в Китае тренировался отдельно от команды.

Сам футболист желает покинуть столичный клуб и вернуться в Барселону, чтобы снова бороться за трофеи на самом высоком уровне, из-за неспособности ПСЖ зацепиться за успех в еврокубках. Его ухода также хотят болельщики парижан.

Ради своего перехода Неймар предположительно готов уступить 15 миллионов евро своей зарплаты.

Из-за травм в прошлом сезоне самый дорогостоящий футболист мира сыграл только в 28 матчах команды Тухеля во всех турнирах, что не помешало ему забить 23 гола и отдать 13 результативных передач.