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Барселона без Месси не может выиграть 6 матчей подряд

Барселона без Месси не может выиграть 6 матчей подряд
14:13 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:За эти шесть поединков "сине-гранатовые" сумели забить лишь два гола.

В первом туре испанской Ла Лиги Барселона на выезде сенсационно уступила Атлетику из Бильбао (0:1) полсе феноменального гола Аритца Адуриса бисиклетой на 88-й минуте матча.

В заявке каталонцев на матч не оказалось Лионеля Месси, который продолжает залечивать свою травму.

Статистика показывает следующую тенденцию: "блаугранас" не могут выиграть в последних 6 матчах, в которых не принимает участие Лионель Месси — 2 ничьи, 4 поражения. Голы — 2:8.

Последние 6 официальных матчей Барселоны без Месси:

06.11.2018. Интер — Барселона 1:1. 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов.

10.01.2019. Леванте — Барселона 2:1. Первый матч 1/8 финала Кубка Испании.

23.01.2019. Севилья — Барселона 2:0. Первый матч 1/4 финала Кубка Испании.

13.04.2019. Уэска — Барселона 0:0. 32-й тур Ла Лиги.

04.05.2019. Сельта — Барселона 2:0. 36-й тур Ла Лиги.

16.08.2019. Атлетик — Барселона 1:0. 1-й тур Ла Лиги.

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