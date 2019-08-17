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Президент Барселоны лично займется трансфером Неймара

Президент Барселоны лично займется трансфером Неймара
15:18 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Окружение Неймара сообщило каталонскому клубу о том, что в последние дни с ними часто контактирует Реал.

Президент каталонской Барселоны Жозеп Бартомеу лично будет вести переговоры о переходе форварда Пари Сен-Жермена Неймара, сообщает sport.es.

Директор каталонского клуба Эрик Абидаль уже несколько раз общался касательно трансфера за эти сутки со спортивным директором парижан Леонардо. Несмотря на то, что стороны достигли некоего прогресса, цена остается слишком высокой для "блаугранас", из-за чего Бартомеу решил возглавить переговоры.

Также в каталонском клубе считают, что если мадридский Реал сделает предложение о трансфере раньше, то ситуация будет опасной. Представители французов полагают, что переход может быть закрыт только в случае включения в него хавбеков Филиппе Коутинью и Усмана Дембеле.

Примечательно, что окружение Неймара уже сообщило каталонцам, что Реал активно контактирует с ними. Глава "сливочных" Флорентино Перес уже пытался убедить футболиста подписать предварительное соглашение, чтобы он не перешел в Барсу.

На сегодняшний момент, бразильский форвард отказался подписывать документы, но он и не сказал, что будет играть лишь за Барселону.

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ФК Барселона, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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