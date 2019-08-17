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Арсенал обыграл Бернли во втором туре АПЛ

Арсенал обыграл Бернли во втором туре АПЛ
16:33 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Канониры забили по мячу в каждом из таймов.

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги Арсенал дома одержал минимальную победу над Бернли (2:1).

На 13-й минуте после передачи Дани Себальоса забил Александр Ляказетт, но в конце первого тайма Эшли Барнс сравнял счет.

Победный мяч во второй половине поединка записал в свой актив Пьер-Эмерик Обамеянг, в роли ассистента вновь выступил Себальос.

Благодаря победе Арсенал набрал 6 очков в двух матчах, у Бернли осталось 3 балла.

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Арсенал в следующем туре сыграет на выезде против Ливерпуля — матч состоится 24 августа. Бернли же 25 августа дома примет Вулверхэмптон.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, АПЛ, ФК Бернли, Новости футбола.
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