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Ярмоленко впервые за долгое время попал в заявку Вест Хэма на матч АПЛ

Ярмоленко впервые за долгое время попал в заявку Вест Хэма на матч АПЛ
16:49 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Украинец сегодня имеет шанс провести первую игру в новом сезоне АПЛ.

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко начнет матч 2-го тура АПЛ против Брайтона со скамейки запасных.

Это первая игра Премьер-лиги нового сезона, в которой украинец вошел в заявку команды. В 1-м туре против Ман Сити (0:5) Ярмоленко оказался вне списка.

В то же время вчера стало известно, что вингер вошел в перечень игроков, вызванных тренером сборной Украины Андреем Шевченко на ближайшие матчи против Литвы (7 сентября) и Нигерии (10 сентября).

Большую часть прошлого сезона Ярмоленко пропустил из-за травмы ахилла, которую получил в октябре. Всего он сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забив 2 гола и сделав 1 ассист.

После первого тура Вест Хэм находится на последнем месте турнирной таблицы АПЛ, Брайтон в стартовом матче обыграл Уотфорд (3:0) и сейчас 5-й. Матч начнется в 17:00.

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ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
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