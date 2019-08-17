Ярмоленко впервые за долгое время попал в заявку Вест Хэма на матч АПЛ

Новости спорта:Украинец сегодня имеет шанс провести первую игру в новом сезоне АПЛ.

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко начнет матч 2-го тура АПЛ против Брайтона со скамейки запасных.

Это первая игра Премьер-лиги нового сезона, в которой украинец вошел в заявку команды. В 1-м туре против Ман Сити (0:5) Ярмоленко оказался вне списка.

В то же время вчера стало известно, что вингер вошел в перечень игроков, вызванных тренером сборной Украины Андреем Шевченко на ближайшие матчи против Литвы (7 сентября) и Нигерии (10 сентября).

Большую часть прошлого сезона Ярмоленко пропустил из-за травмы ахилла, которую получил в октябре. Всего он сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забив 2 гола и сделав 1 ассист.

После первого тура Вест Хэм находится на последнем месте турнирной таблицы АПЛ, Брайтон в стартовом матче обыграл Уотфорд (3:0) и сейчас 5-й. Матч начнется в 17:00.