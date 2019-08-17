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Новичку Арсенала Себальосу покорилось уникальное достижение

Новичку Арсенала Себальосу покорилось уникальное достижение
17:40 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Испанец впервые вышел в стартовом составе "канониров" и сразу отметился ассистентским дублем.

Лондонский Арсенал в домашних стенах обыграл Бернли (2:1) в рамках второго тура АПЛ. Голами у "канониров" отметились Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг.

В обоих случаях нападающим Арсенала ассистировал летний новичок команды Дани Себальос. Для испанца это второй матч в футболке лондонцев и первый в стартовом составе.

Таким образом, Себальос стал третьим игроком в истории Арсенала, который принял участие в двух и более голах в первом матче АПЛ, в котором вышел в стартовом составе.

До этого подобное удавалось легендарному Рею Парлору в августе 1992-го против Ливерпуля (2:0). Тогда хавбек сделал два ассиста.

Также данным достижением может похвастаться Генрих Мхитарян, который в феврале 2018-го отличился ассистентским хет-триком в поединке против Эвертона (5:1).

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Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Новости футбола, Дани Себальос.
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