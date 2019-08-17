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Санчеш хочет уйти из Баварии

Санчеш хочет уйти из Баварии
23:59 Сб, 17 Август 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта:Полузащитник Баварии Ренату Санчеш раздумывает над уходом из клуба.

Полузащитник Баварии Ренату Санчеш раздумывает над уходом из клуба. Португалец недоволен своим игровым временем. Вчера в матче 1-го тура Бундеслиги против Герты (2:2) он появился на поле на 85-й минуте.

«Ситуация для меня не очень хорошая. Это второй раз, когда меня могут продать в другой клуб, но не отпускают. Пять минут на поле не достаточно для меня. Это все, что я хочу сказать», — цитирует Санчеша Bild.

Ранее Санчеш заявлял, что не чувствует себя счастливым в мюнхенском клубе. Зимой в качестве одного из претендентов на португальца называли ПСЖ.

Отметим, что Бавария уже договорилась об аренде полузащитника Барселоны Филиппе Коутиньо. Ранее мюнхенцы арендовали хавбека Интера Ивана Перишича. Эти трансферы могут повлиять на решение Санчеша покинуть клуб.

В прошлом сезоне 21-летний Санчеш провел 24 матча (782 минуты) за Баварию, отметившись 2 голами и 3 результативными передачами.

В следующем матча Бавария 24 августа на выезде сыграет против Шальке.

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ФК Бавария, Бундеслига, Футбол, Новости футбола, Ренату Санчеш.
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