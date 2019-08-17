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Агент Юрченко рассказал подробности перехода Владлена в Зарю

Агент Юрченко рассказал подробности перехода Владлена в Зарю
19:57 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта:Скандал с подписанием луганским клубом Владлена Юрченко.

Футбольный менеджер Андрей Головаш, ранее занимающийся трансферами Владлена Юрченко, отреагировал на слова генерального директора Зари Сергея Рафаилова о том, что трансфер игрока в луганский клуб медленного продвигался из-за него. По словам Головаша, его оклеветали, а зарплату Юрченко Заря будет выплачивать «в конвертах».

«Все началось с телефонного вызова с российского номера. Звонивший назвался агентом Олег Мавренковым и сказал, что представляет Зарю. Мавренков – крымчанин, насколько я понимаю, именно его Рафаилов использует в своих схемах».

«Услышав об интересе к Юрченко со стороны луганского клуба, я начал задавать резонные вопросы, чтобы уточнить возможную продолжительность контракта футболиста, фиксированную трансферную сумму в случае продажи, процент игрока с продажи, медицинскую страховку футболиста. Ответов не последовало».

«Мавренков подчеркнул, что не является штатным сотрудником «Зари» и не уполномочен предоставлять такую информацию. Скажите, какой здравомыслящий человек будет вести диалог в таких условиях?

Я четко сказал, что не вижу смысла общаться с агентами-прокладками. Если клубу интересен игрок, пусть звонят напрямую. Зачем что-то обсуждать с человеком, который не может или не уполномочен отвечать на элементарные вопросы?

При этом я получил от Мавренкова информацию, что зарплата игроку будет выплачиваться «в черную» – в конвертах, а в контракте полная сумма не указывается.

Естественно, я сразу же позвонил Владу и предупредил: «Я в таком формате не работаю, и моя позиция не изменится». Он был полностью со мной согласен».

«Чуть позже я узнал от футболиста, что этот же агент позвонил ему напрямую и сказал, что я якобы запросил 50 процентов с возможной продажи. И именно это стало основной проблемой в переговорах. Обратите внимание: речь шла о том, чего в агентском бизнесе не может произойти априори».

«Дело в том, что процент с продажи может получать только футболист. Представитель игрока такого права не имеет! Такого вида агентской комиссии не существует в природе. Таковы правила ФИФА, все остальное – мутные схемы.

Легенда, изложенная Мавренковым, оказалась дешевой, но, как ни странно, это сработало. В конечном итоге при содействии того же агента Юрченко связался с Рафаиловым, и контракт был подписан».

На фоне этой истории Андрей Головаш остался разочарованным решением Владлена Юрченко подписать контракт с Зарей, хотя они сотрудничали 5 лет. По словам менеджера, он не хотел общаться с Рафаиловым из-за его методов работы.

«Свою позицию я озвучил. Я наблюдал за происходящим со стороны и умышлено не влиял на ситуацию. Мне было интересно, как поведет себя человек, карьере которого я посвятил пять лет. Ответ я получил».

«Теперь о нежелании Рафаилова общаться со мной. Я совершенно не переживаю по этому поводу. Работая с украинскими футболистами, мне посчастливилось трудоустраивать их в каждый из топ-5 европейских чемпионатов.

При этом моими собеседниками были президенты и менеджеры больших клубов: мы всегда находили общий язык и общаемся до сих пор. Поверьте, отсутствие в их числе господина Рафаилова останется незамеченным. Это вопрос воспитания и уровня человека, не более того.

Да и потом – о чем бы мы говорили? О его честном слове и зарплате в конвертах? В футбольном мире все знают, с кем и почему он работал все эти годы. Судя по манере поведения и поступкам тратить на это общение время не стоило».

Юрченко подписал с Зарей контракт на 2 года. Последний сезон он провел в датском Вейле, до того четыре года выступая за леверкузенский Байер.

Владлен дебютировал за команду Скрипника в матче с черногорской Будучностью во втором отборочном раунде Лиги Европы. Первый мяч за новый клуб игрок забил в третьем раунде квалификации против софийского ЦСКА, реализовав пенальти.

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ФК Заря, Футбол, Новости футбола, Владлен Юрченко.
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