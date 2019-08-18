Зинченко прервал свою невероятную серию в АПЛ

Новости спорта:Матч второго тура чемпионата Англии между Манчестер Сити и Тоттенхэмом завершился ничьей (2:2).

Александр Зинченко вышел в стартовом составе на матч второго тура АПЛ против Тоттенхэма. В конечном итоге, "горожане" не сумели обыграть "шпор", сыграв вничью – 2:2.

Таким образом, прервалась рекордная победная серия 22-летнего футболиста в АПЛ. Ранее Зинченко побеждал во всех матчах Манчестер Сити (в чемпионате Англии), в которых появлялся на поле: 23 игры, из которых 21 – в основе.

Однако, теперь у Зинченко беспроигрышная серия в Премьер-лиге из 24 матчей (23 победы, 1 ничья), когда он выходил на поле.

После двух туров в активе Манчестер Сити четыре очка и третье место в лиге. Зинченко выходил в каждом из этих двух матчей в основе.