Ярмоленко впервые за 10 месяцев сыграл за Вест Хэм в АПЛ

Новости спорта:Украинский полузащитник помог своей команде сыграть вничью с "Брайтоном".

Продолжается чемпионат английской премьер-лиги (АПЛ). В матче 2-го тура украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко сыграл за свой клуб в гостевом матче против "Брайтона" (1:1).

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко вышел на поле на 77-й минуте, заменив Пабло Форналса. На тот момент счет в матче уже был 1:1. На 61-й минуте Чичарито вывел "Вест Хэм" вперед. Почти сразу Троссар счет сравнял. В итоге матч завершился вничью 1:1.

Отметим, что Ярмоленко вышел на поле в чемпионате АПЛ впервые за 10 месяцев после того, как в октябре прошлого года получил травму ахилла.

"Вест Хэм" после двух туров АПЛ имеет лишь одно очко. В следующем туре команда Ярмоленко сыграет с "Уотфордом".