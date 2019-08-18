Пушка Крооса и невероятный Куртуа: Реал ударно стартовал в Ла Лиге (Видео)

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 1-го тура чемпионата Испании по футболу Сельта - Реал.

В первом матче игрового дня в Ла Лиге в новом сезоне стартовал мадридский Реал, который на выезде противостоял Сельты. Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан не выпустил ни одного новичка команды, доверившись исключительно проверенным бойцам, нашлось место в основе и для Гарета Бэйла, который никак не покинет "сливочных". В дебюте поединка игра была равна, команды по очереди владели мячом, но не создавали какой-либо остроты у ворот друг друга.

Сельта - Реал 1:3

Голы: Лосада, 90+1 — Бензема, 12, Кроос, 61, Л. Васкес, 80

Составы команд:

Сельта: Бланко — К. Васкес, Араухо, Костас, Оласа — Мендес, Лоботка (Систо, 75), Бельтран (Диоп, 83), Суарес — Фернандес (Лосада, 88), Аспас

Реал: Куртуа — Одриосола, Варан, Рамос, Марсело — Модрич, Каземиро, Кроос — Бэйл (Иско, 75), Бензема (Йович, 81), Винисиус (Л. Васкес, 69)

Предупреждения: К. Васкес, Аспас, Бланко, Фернандес — Винисиус, Одриосола

Удаление: Модрич, 56 (грубая игра)

Первый же опасный момент завершился взятием ворот Бланко – на 12-й минуте Бэйл избавился от опеки двоих оппонентов и прострелил на ближнюю штангу, где Бензема опередил Винисиуса в попытке открыть счет – 0:1. После забитого гола гости еще какое-то время контролировали игру, неспешно перекатывали мяч, а затем все же отдали его во владение сопернику. Сельта большими силами находилась на чужой половине поля, но не знала, что делать с мячом. Таким образом, у Куртуа вовсе не было работы.

В ходе одной из атак хозяева все же могли забить, когда Аспас прострелил в штрафную на Фернандеса, который уже занес ногу для удара по воротам, но Варан в последний момент успел перевести мяч на угловой. Через несколько минут Реал ответил на это прицельным ударом Модрича, с которым, впрочем, справился Бланко, переведя мяч на угловой. Концовка первого тайма получилась по-настоящему жаркой. Сперва Бэйл мог удвоить преимущество своей команды, получив пас от Бензема и пробив по воротам, но и в этот раз Бланко был надежен. Уже в компенсированное время "кельты" забили и успели отпраздновать гол, но вскоре он был отменен из-за офсайда у Аспаса. Команды отправились на перерыв при минимальном преимуществе Реала.

Сразу же после возобновления игры Бензема мог оформить дубль, пробив в дальний угол после скидки Винисиуса, но удару Карима совсем немного не хватило точности. Уже через минуту свой шанс упустил Аспас, который не смог переиграть Куртуа в ближнем бою после классного паса Суареса. Еще через несколько минут галисийцы упустили еще одну возможность забить — Варан пришел на подстраховку уже отыгранному Куртуа и спас свою команду после удара Мендеса с близкого расстояния.

Вскоре после этого Реал оказался в затруднительном положении, поскольку Модрич после просмотра видеоповтора получил прямую красную карточку за грубую игру против Суареса. Буквально сразу же после этого хозяева имели имели еще одну убойную возможность забить — Араухо пробил головой из выгодной позиции, а Куртуа вытащил мяч из-под перекладины. Мадридцам таки удалось успокоить игру и выбраться со своей половины поля, а забитый гол не заставил себя долго ждать. На 61-й минуте Кроос получил пас от Марсело и феноменальным пушечным ударом поразил ближнюю девятку — 0:2.

Забив второй гол, подопечные Зидана вернули себе психологическое преимущество и уверенно контролировали ход игры. Какое-то время они спокойно перекатывали мяч, но затем решили отдать его сопернику. Аспас пытался тащить на себе команду, не стесняясь пробивать по воротам с разных дистанций, но в отчетном ему не было суждено открыть счет своим голам в текущем сезоне. А вот еще одному игроку Реала удалось — на 80-й минуте Л. Васкес точным ударом завершил шикарную комбинацию своей команды — 0:3.

До окончания матча гости были решительно настроены довести счет до совсем неприличного, создали несколько опасных моментов, но в четвертый раз Бланко они так и не огорчили. Зато хозяева, уже в компенсированное время, наконец-то смогли забить — Диоп протащил мяч через половину поля и отпасовал на Лосаду, а Икер разобрался с Куртуа — 1:3. На большее у Сельты не хватило времени, так что после финального свистка мадридцы отпраздновали комфортную победу. Болельщики Реала должны быть довольны командой, ведь в первом матче у нее получалось многое, а это только начало сезона, времени на раскачку еще достаточно.

Во 2-м туре Сельта сыграет с Валенсией, а Реал испытает на прочность Вальядолид.