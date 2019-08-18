Все тренеры Динамо после Лобановского

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Недавно Динамо уволило Александра Хацкевича с поста главного тренера команды. 56-летний Алексей Михайличенко во второй раз возглавил киевское "Динамо". После нескольких лет работы в структуре клуба он все же принял предложение президента клуба Игоря Суркиса возглавить команду.

Но многие специалисты и болельщики склонны считать, что последним успешным тренером команды был Валерий Лобановский. Представляем список тренеров, которые были после эпохи Лобановского. Некоторым удавалось показать хорошие результаты, а некоторым - не очень.

Валерий Лобановский (январь 1997 - 7 мая 2002)

Достижения: Чемпионат Украины (5): 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/01. Кубок Украины (3): 1998, 1999, 2000

Алексей Михайличенко (14 мая 2002 - 11 августа 2004)

Достижения: Чемпионат Украины (2): 2002/03, 2003/04. Кубок Украины: 2003

С Михайличенко "Динамо" выиграло и чемпионат Украины в 2004 году и Суперкубок Украины (2004).

В начале сезона 2004/2005 "Динамо" уволило Михайличенко. Киевляне проиграли "Шахтеру" в первом туре. Впоследствии "бело-синие" в родных стенах уступили "Трабзонспору" в рамках 3-го квалификационного раунда (1:2).

После этой игры Михайличенко покинул "Динамо", а киевлян возглавил Йожеф Сабо.