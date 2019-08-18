Все тренеры Динамо после Лобановского

Недавно Динамо уволило Александра Хацкевича с поста главного тренера команды. 56-летний Алексей Михайличенко во второй раз возглавил киевское "Динамо". После нескольких лет работы в структуре клуба он все же принял предложение президента клуба Игоря Суркиса возглавить команду.
Но многие специалисты и болельщики склонны считать, что последним успешным тренером команды был Валерий Лобановский. Представляем список тренеров, которые были после эпохи Лобановского. Некоторым удавалось показать хорошие результаты, а некоторым - не очень.
Валерий Лобановский (январь 1997 - 7 мая 2002)
Достижения: Чемпионат Украины (5): 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/01. Кубок Украины (3): 1998, 1999, 2000
Алексей Михайличенко (14 мая 2002 - 11 августа 2004)
Достижения: Чемпионат Украины (2): 2002/03, 2003/04. Кубок Украины: 2003
С Михайличенко "Динамо" выиграло и чемпионат Украины в 2004 году и Суперкубок Украины (2004).
В начале сезона 2004/2005 "Динамо" уволило Михайличенко. Киевляне проиграли "Шахтеру" в первом туре. Впоследствии "бело-синие" в родных стенах уступили "Трабзонспору" в рамках 3-го квалификационного раунда (1:2).
После этой игры Михайличенко покинул "Динамо", а киевлян возглавил Йожеф Сабо.
Йожеф Сабо (11 августа 2004 - июнь 2005)
Достижения: Кубок Украины 2005
Леонид Буряк (17 июня 2005 - 9 августа 2005)
Анатолий Демьяненко (15 августа 2005 - 20 сентября 2007)
Достижения: Чемпионат Украины 2006/07. Кубок Украины (2): 2006, 2007
Йожеф Сабо (28 сентября 2007 - 4 ноября 2007)
Олег Лужный (5 ноября 2007 - 7 декабря 2007)
Юрий Сёмин (7 декабря 2007 - 25 мая 2009)
Достижения: Чемпионат Украины 2008/09
Валерий Газзаев (26 мая 2009 - 1 октября 2010)
Олег Лужный (2 октября 2010 - 22 декабря 2010)
Юрий Сёмин (23 декабря 2010 - 24 сентября 2012)
Олег Блохин (25 сентября 2012 - 16 апреля 2014)
Сергей Ребров (17 апреля 2014 - 31 мая 2017)
Достижения: Чемпионат Украины (2): 2014/15, 2015/16. Кубок Украины (2): 2014, 2015
Александр Хацкевич (2 июня 2017 - 14 августа 2019)
Алексей Михайличенко (15 августа 2019 -