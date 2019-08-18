Каземиро считает, что Реал обязан сохранить Бэйла в клубе

Новости спорта:Бразильский опорный полузащитник Реала Каземиро поделился своим мнением относительно будущего Гарета Бэйла.

Полузащитник мадридского Реала Каземиро заявил, что вингер команды Гарет Бэйл должен часто появляться на футбольном поле.

"Бэйл принес нам титулы, он выиграл в финале, и он всех нас уважает. Гарет должен играть. Он отличный игрок и очень важен для нас", — цитирует Каземиро Goal.

Ранее главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан подтвердил, что валлийский футболист останется в Реале.

Напомним, в первом туре Примеры мадридцы добыли победу на выезде в игре против Сельты.