Каземиро считает, что Реал обязан сохранить Бэйла в клубе

Полузащитник мадридского Реала Каземиро заявил, что вингер команды Гарет Бэйл должен часто появляться на футбольном поле.
"Бэйл принес нам титулы, он выиграл в финале, и он всех нас уважает. Гарет должен играть. Он отличный игрок и очень важен для нас", — цитирует Каземиро Goal.
Ранее главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан подтвердил, что валлийский футболист останется в Реале.
Зидан может покинуть пост наставника Реала
Напомним, в первом туре Примеры мадридцы добыли победу на выезде в игре против Сельты.