Пчелы задержали начало футбольного матча в Бразилии (Видео)

Новости спорта:Незадолго до стартового свистка рефери обнаружили рой пчел на одном из угловых флажков.

Начало матча 15-го тура чемпионата Бразилии "Форталеза" — "Интернасьонал" было отложено на 19 минут из-за необычного инцидента.

Встреча прошла в субботу, 17 августа, на стадионе "Кастелан" в Форталезе. Незадолго до стартового свистка судейская бригада обнаружила рой пчёл на одном из угловых флажков. Было решено отложить начало матча и согнать насекомых. Для этой цели была вызвана пожарная бригада, которая несколько раз пыталась сбить пчёл с флага при помощи сильных струй воды, однако насекомые всё равно возвращались к флагу и летали возле него. Начать матч удалось только после того, как угловой флажок был обработан химикатом.

Parece até que esfregaram o estagiário na bandeirinha de tanto mel... Acompanhe esse jogão AO VIVO, exceto para o Ceará, na @TNTbr e no @EI_Plus! #BrasileirãoNoEIPlus #BrasileirãoNaTNT #BrasileirãoNoEI pic.twitter.com/GF7yFPABfm — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) August 17, 2019

Матч "Форталеза" — "Интернасьонал" завершился победой гостей со счётом 1:0.