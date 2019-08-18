Защитник Ливерпуля выразил желание перебраться в Рому

Новости спорта:Защитник Ливерпуля и сборной Хорватии Деян Ловрен близок к переходу в римскую Рому.

Агент защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена утверждает, что футболист хочет перебраться в итальянскую "Рому".

"Деян открыт для трансфера в "Рому", и я думаю, что это очевидно, поскольку мы говорим о большом клубе, - цитирует агента Tuttomercatoweb.

После того, как Джанлука Петрачи (спортивный директор) и Гвидо Фиенга (генеральный директор) возглавили клуб, в "Роме" царит новая и гораздо более здоровая атмосфера.

У каждой сделки есть свои проблемы, особенно для игрока калибра Ловрена, который дошел до финала Лиги чемпионов в последние два сезона. Иногда вы можете преодолеть эти препятствия. Я не знаю, присоединится ли Ловрен к "Роме", но при нынешних обстоятельствах это, безусловно, будет его приоритетом".