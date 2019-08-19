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Почеттино: Некоторые игроки еще могут покинуть Тоттенхэм этим летом

Почеттино: Некоторые игроки еще могут покинуть Тоттенхэм этим летом
16:30 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Аргентинский специалист Маурисио Почеттино не исключает, что Тоттенхэм может еще кого-то продать этим летом.

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признает, что некоторые игроки "шпор" все еще могу покинуть команду, несмотря на закрывшееся в Англии летнее трансферное окно.

"Я думаю, что это не оправдание, - цитирует Почеттино английская пресса.

Я не жалуюсь на ситуацию, а только объясняю ее. Конечно, нам все еще нужно подождать, чтобы посмотреть, что произойдет с нашей командой. Возможно, некоторые игроки все еще находятся в ситуации, когда что-то может произойти.

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Мы не закрытый клуб, где ничего не происходит. Может быть, никто не уйдет. Обстоятельства таковы, что все еще возможно. Рынок в Европе усложняет нашу работу и ситуация такого типа не помогает тренерам для создания хорошей динамики в команде".

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ФК Тоттенхэм, Футбол, Новости футбола, Маурисио Почеттино.
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