Почеттино: Некоторые игроки еще могут покинуть Тоттенхэм этим летом

Новости спорта:Аргентинский специалист Маурисио Почеттино не исключает, что Тоттенхэм может еще кого-то продать этим летом.

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признает, что некоторые игроки "шпор" все еще могу покинуть команду, несмотря на закрывшееся в Англии летнее трансферное окно.

"Я думаю, что это не оправдание, - цитирует Почеттино английская пресса.

Я не жалуюсь на ситуацию, а только объясняю ее. Конечно, нам все еще нужно подождать, чтобы посмотреть, что произойдет с нашей командой. Возможно, некоторые игроки все еще находятся в ситуации, когда что-то может произойти.

Мы не закрытый клуб, где ничего не происходит. Может быть, никто не уйдет. Обстоятельства таковы, что все еще возможно. Рынок в Европе усложняет нашу работу и ситуация такого типа не помогает тренерам для создания хорошей динамики в команде".