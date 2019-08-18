Экс-звезда Арсенала и Челси Эшли Коул завершил карьеру

Новости спорта:Английский левый защитник Эшли Коул принял решение завершить игровую карьеру футболиста.

Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул объявил о завершении карьеры профессионального футболиста. Последним клубом 38-летнего игрока был «Дерби Каунти», за который он выступал в 2019 году.

«После тщательных размышлений принял решение повесить бутсы на гвоздь. Теперь меня ждёт новая глава в жизни, которая, надеюсь, будет связана с тренерской работой.

Моя карьера была невероятной. В детстве не ожидал, что буду выступать на профессиональном уровне.

Я играл на чемпионатах мира, в финалах Лиги чемпионов, становился чемпионом Премьер-лиги. Это детская мечта.

Я исполнил свою мечту и теперь смотрю в будущее. Надеюсь стать отличным тренером», — приводит слова Коула Sky Sports.

Большую часть карьеры Эшли провёл в лондонских «Арсенале» и «Челси». Защитник завоевал 16 трофеев, включая 3 чемпионских титула АПЛ, 7 Кубков Англии, 1 титул Лиги чемпионов и 1 титул Лиги Европы.