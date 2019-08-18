Кучер дебютировал за Карпаты

Новости спорта:Украинский защитник провел первый официальный матч в составе львовской команды.

36-летний украинский защитник Александр Кучер, недавно подписавший контракт со львовскими «Карпатами», дебютировал в составе львовской команды в выездном матче 4-го тура УПЛ против донецкого «Олимпика» (матч начался в 17:00).

Кучер вышел в основном составе «Карпат». С 2006-го по 2017-й годы Александр защищал цвета донецкого «Шахтера».

Также в матче с «Олимпиком» дебютировал еще один новичок «Карпат» — 22-летний люксембургский центральный защитник Тим Халл, который также вышел в основе львовской команды.