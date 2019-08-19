Галлиани - о возможном переходе Икарди в Милан и золотой эпохе "россонери"

Новости спорта:Адриано Галлиани прокомментировал возможный переход Мауро Икарди из Интера в Милан.

Бывший вице-президент "Милана" Адриано Галлиани поделился мыслями о золотой эпохе миланского футбола и о возможном переходе нападающего "Интера" Мауро Икарди.

"Интер" выиграл требл в 2010 году, а в следующем сезоне "Милан" выиграл чемпионат Италии. С тех пор доминирует "Ювентус".

Я надеюсь, что Милан сможет вернуться в золотой век 1960-х, когда обе команды из этого города завоевывали Кубки чемпионов. Хотелось бы, чтобы Милан стал футбольным локомотивом Италии в той же мере, в какой сейчас тащит итальянскую экономику".

"Насчет Икарди. Шумиха вокруг его трансфера усиливается из-за того, что футболом правит мачизм. Как только Ванда Нара открывает рот, начинается настоящая буря. А вот если бы знаменитые агенты вроде Мино Райолы или Жорже Мендеша вели себя таким же образом, никто бы не возмущался", – рассказал Галлиани.