РБ Лейпциг крупно разгромил Унион Берлин в 1-м туре Бундеслиги

Новости спорта:РБ Лейпциг легко справился с Унион Берлин в стартовом туре чемпионата Германии по футболу.

В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» разгромил «Унион». Встреча проходила в Берлине на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай». Итоговый счёт матча — 4:0.

Унион Берлин – РБ Лейпциг 0:4

Голы: Хальстенберг, 16, Забитцер, 31, Вернер, 42, Нкунку, 69

Унион Берлин: Гикевич, Фридрих, Триммель, Ленц, Шлоттербек, Гентнер (Уджа, 46), Премель, Андрих, Бюльтер, Абдуллахи (Беккер, 58), Андерссон (Польтер, 69)

РБ Лейпциг: Гулачи, Клостерманн, Орбан, Конате, Хальстенберг, Демме (Лаймер, 62), Кампль (Форсберг, 73), Забитцер, Мукиеле, Поульсен, Вернер (Нкунку, 65)

Предупреждение: Беккер.

Героем встречи стал австрийский полузащитник гостей Марсель Забитцер, который поучаствовал во всех голах своей команды. Сначала он ассистировал Марцелю Хальстенбергу. Затем отличился сам забитым мячом после передачи того же Хальстенберга. После этого Забитцер также ассистировал Тимо Вернеру и Кристоферу Нкунку.

В следующем туре «Унион» сыграет в гостях с «Аугсбургом» (24 августа). «РБ Лейпциг» днём позже будет принимать «Айнтрахт».

В минувшем сезоне «РБ Лейпциг» занял 3-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Унион» стал 3-м в турнирной таблице второго по силе немецкого дивизиона и в матчах плей-офф за повышение в классе по сумме двух матчей обыграл «Штутгарт» (2:2, 0:0).