Шахтер уверенно обыграл ФК Львов в 4-м туре УПЛ

Новости спорта:Донецкий Шахтер обыграл Львов в поединке четвертого тура чемпионата Украины по футболу.

"Шахтер" выходил на матч со "Львовом", чтобы победить и еще увеличить отрыв от "Динамо" (как известно, поединок киевлян перенесен на сентябрь).

Чемпионат Украины. 4-й тур

"Львов" - "Шахтер" 0:2

Голы: Дентиньо, 31 (0:1); Марлос, 37 (0:2)

"Львов": Сарнавский; Борзенко; Братков; Квасный; Приймак; Мартан; Гончар; Сабино (Зубков Р., 79); Педро Витор; Шина (Богунов, 75); Ренан А. (Пернамбуко, 46)

"Шахтер": Пятов; Болбат; Кривцов; Исмаили; Матвиенко Н.; Степаненко; Алан Патрик (Пихаленок, 63; Додо К., 75); Соломон; Марлос; Жуниор Мораес; Дентиньо (Маркос Антонио, 53)

Предупреждения: Мартан, 39; Гончар, 47; Сабино, 67; Квасный, 90 - Матвиенко Н., 23; Степаненко, 59; Маркос Антонио, 88

В первом тайме "горняки" комбинировали на чужой половине поля без особых проблем, но цели добились только после получаса игры. Дентиньо заработал угловой на левом фланге и сам же записал свою фамилию на табло: Марлос навесил, Матвиенко скинул головой на правую штангу, а бразилец замкнул (тоже головой) - 0:1! И буквально тут же был оформлен второй гол. Матвиенко диагональю из центра отправил мяч налево Исмаили, защитник вышел на вратаря, но не стал забивать сам, а катнул в центр. Там был Марлос - 0:2!

Второй тайм "Шахтеру" откровенно не удался - и на то есть свои причины. Во-первых, буквально сразу после перерыва повреждение получил Дентиньо, после чего был заменен Маркосом. На 61-й минуте Кривцов заработал пенальти, который взялся реализовывать Патрик. Первый удар бразильца был точным, но его попросили перебить из-за фальстарта забегающих в штрафную. А вот со второй попыткой Сарнавский справился - и оставил прежние цифры на табло.

Наконец, на 73-й минуте тяжелую травму получил Пихаленок, который сменил Патрика и отыграл лишь десяток минут. Хавбек с трудом сдерживал слезы, покидая поле на носилках - похоже, травма весьма серьезная.

"Шахтер" удержал победу и оторвался от преследователей на 5 очков, так как "Заря" в параллельном матче проиграла. Но осадок остался.