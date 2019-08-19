Скачать
Понедельник, 19.08.2019
Шахтер уверенно обыграл ФК Львов в 4-м туре УПЛ
Шахтер уверенно обыграл ФК Львов в 4-м туре УПЛ
Кормье - Миочич. Видео тяжелого нокаута
Кормье - Миочич. Видео тяжелого нокаута
Наваррете в шикарном бою отстоял чемпионский пояс WBO (Видео)
Наваррете в шикарном бою отстоял чемпионский пояс WBO (Видео)
Все тренеры Динамо после Лобановского
Все тренеры Динамо после Лобановского

Наставник ПСЖ рассказал, когда Неймар уйдет из клуба

Наставник ПСЖ рассказал, когда Неймар уйдет из клуба
07:24 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Томас Тухель готов работать с бразильцем, если он решит остаться.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель в очередной раз прокомментировал слухи о возможном уходе бразильского форварда Неймара.

"Неймар не уйдет, пока у нас не будет замены ему. Это исключено. Если он останется, у нас будет игрок, который поможет нам побеждать.

Трансферное окно будет открыто еще более чем 10 дней. Пока что ситуация не изменилась: мой игрок не может играть, потому что не тренировался вместе с остальными", - цитирует Тухеля Goal.

Томас Тухель: Неймар - игрок ПСЖ и я всегда буду защищать его

Отметим, что без Неймара, который не успел восстановиться после травмы, ПСЖ проиграл Ренну в чемпионате Франции 1:2.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Неймар, Футбол, Новости футбола, Томас Тухель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лучшие моменты всего турнира UFC 241 (Видео)
02 Шахтер уверенно обыграл ФК Львов в 4-м туре УПЛ
03 Джокович сенсационно проиграл Медведеву в Цинциннати (Видео)
04 Шахтер вышел на поединок против Львова в особенной форме (Фото)
05 Карпаты одержали первую победу в новом сезоне (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь