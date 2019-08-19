Наставник ПСЖ рассказал, когда Неймар уйдет из клуба

Новости спорта:Томас Тухель готов работать с бразильцем, если он решит остаться.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель в очередной раз прокомментировал слухи о возможном уходе бразильского форварда Неймара.

"Неймар не уйдет, пока у нас не будет замены ему. Это исключено. Если он останется, у нас будет игрок, который поможет нам побеждать.

Трансферное окно будет открыто еще более чем 10 дней. Пока что ситуация не изменилась: мой игрок не может играть, потому что не тренировался вместе с остальными", - цитирует Тухеля Goal.

Отметим, что без Неймара, который не успел восстановиться после травмы, ПСЖ проиграл Ренну в чемпионате Франции 1:2.