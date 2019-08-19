Скачать
Понедельник, 19.08.2019
Шахтер уверенно обыграл ФК Львов в 4-м туре УПЛ
Шахтер уверенно обыграл ФК Львов в 4-м туре УПЛ
Кормье - Миочич. Видео тяжелого нокаута
Кормье - Миочич. Видео тяжелого нокаута
Наваррете в шикарном бою отстоял чемпионский пояс WBO (Видео)
Наваррете в шикарном бою отстоял чемпионский пояс WBO (Видео)
Все тренеры Динамо после Лобановского
Все тренеры Динамо после Лобановского

Невероятная точность: Яремчук вновь забил за Гент (Видео)

Невероятная точность: Яремчук вновь забил за Гент (Видео)
11:24 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Гент

Новости спорта:Украинский нападающий демонстрирует отличную результативность на старте сезона.

Нападающий сборной Украины и бельгийского Гента Роман Яремчук отметился голом в матче 4-го тура чемпионата Бельгии против Остенде.

Яремчук вышел на поле в стартовом составе и отметился голом на 48-й минуте матча. После розыгрыша углового наш соотечественник точно отправил мяч в угол ворот соперников.

Видео гола украинца:

Для украинского нападающего это уже 6-й гол в текущем сезоне за семь матчей. В частности, это второй гол Яремчука в чемпионате Бельгии. Также Роман четырежды отличался в матчах квалификации Лиги Европы. Кроме этого, на счету украинца еще и две результативные передачи.

После 4-х сыгранных туров в чемпионате Гент имеет в своем активе 7 очков и занимает пятую строчку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Роман Яремчук, ФК Гент.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Отдыхайте": Суркис рассказал, как уволил Хацкевича
02 Леоненко - о смене тренера в Динамо
03 Экс-наставник Шахтера Луческу - о смене тренера в Динамо
04 Лучшие моменты всего турнира UFC 241 (Видео)
05 Гвоздик vs Бетербиев: Боб Арум ожидает "бой года"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь