Невероятная точность: Яремчук вновь забил за Гент (Видео)

Новости спорта:Украинский нападающий демонстрирует отличную результативность на старте сезона.

Нападающий сборной Украины и бельгийского Гента Роман Яремчук отметился голом в матче 4-го тура чемпионата Бельгии против Остенде.

Яремчук вышел на поле в стартовом составе и отметился голом на 48-й минуте матча. После розыгрыша углового наш соотечественник точно отправил мяч в угол ворот соперников.

Видео гола украинца:

Для украинского нападающего это уже 6-й гол в текущем сезоне за семь матчей. В частности, это второй гол Яремчука в чемпионате Бельгии. Также Роман четырежды отличался в матчах квалификации Лиги Европы. Кроме этого, на счету украинца еще и две результативные передачи.

После 4-х сыгранных туров в чемпионате Гент имеет в своем активе 7 очков и занимает пятую строчку.