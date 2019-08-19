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"Отдыхайте": Суркис рассказал, как уволил Хацкевича

"Отдыхайте": Суркис рассказал, как уволил Хацкевича
07:46 Сегодня Телеграф Динамомания

Новости спорта:Президент "Динамо" - о смене главного тренера в команде

Президент "Динамо" Игорь Суркис в программе "Профутбол" рассказал о своем решении отправить в отставку Александра Хацкевича с поста главного тренера киевлян.

- У нас с Хацкевичем состоялся телефонный разговор. Предложил ему встретиться, когда улягутся эмоции. Не спал всю ночь. Мы поговорили. Сказал, ему: "Александр Николаевич, отдыхайте, подумайте над ошибками и позитивными моментами. Вы молодой, вам еще работать тренером, если не в этой, то в другой команде".

Результат остается, игра забывается. В последних матчах у нас не было ни игры, ни результата. Почему - мне сложно сказать. Новый тренерский штаб протестирует футболистов, посмотрит программу, как они готовились к сезону.

Меня интересует вопрос, почему мы провалили начало сезона. Нужно качество футбола. Чтобы попадая на "Брюгге", мы шли на стадион не с валидолом, а с уверенностью в победе. При счете 2:1 у меня такой уверенности не было. Если была выбрана неправильная стратегия и тактика, то это вопрос не ко мне, а к тренерскому штабу. Поэтому тренерский штаб сегодня отдыхает и ловит рыбу, а другие люди работают.

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