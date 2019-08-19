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Экс-наставник Шахтера Луческу - о смене тренера в Динамо

Экс-наставник Шахтера Луческу - о смене тренера в Динамо
08:11 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Экс-наставник Шахтера Мирча Луческу на тренерском мостике киевского Динамо.

Несколько недель назад появилась информация о том, что румынский специалист может возглавить киевское Динамо, но сам бывший тренер Шахтера быстро назвал эти слухи неправдой.

Тем не менее, подогревало интерес к таким новостям прибытие Луческу в Украину. Но, как оказалось, он прилетел просто, чтобы посмотреть поединок Динамо — Шахтер в Киеве.

"Матч Динамо – Шахтер стал первым за последние три года в чемпионате Украины, который я увидел. Я был только на двух матчах Шахтера в Лиге чемпионов – против Ромы и против Ман Сити. Сейчас хотел увидеть уровень чемпионата Украины после того, как я покинул Шахтер", — рассказал Луческу в интервью ПроФутболу.

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"Что увидел? Это далеко от того, что было раньше. Я ожидал, что будет намного лучше. Я же помню, как было, когда я уходил – Днепр, Металлист, хорошая команда в Одессе. Но сейчас, с 12-ю командами, нелегко выйти на высокий уровень. Хотел бы, чтобы топовые украинские клубы лучше противостояли друг другу".

Киевское Динамо после поединка с Шахтером не сумело пройти Брюгге и вылетело из Лиги чемпионов. Это привело к увольнению Александра Хацкевича.

"Пока я был тренером Шахтера, Динамо поменяло их около 10. Так нельзя. Не выиграл – вон, не выиграл – вон. Это неправильно, важно дать кому-то поработать, построить систему, стиль. Каждый тренер видит футбол по-своему".

"Все тренеры Динамо, с которыми я играл, были хорошими. Семин, Газзаев, Ребров, тогда было другое время, но Ребров был в порядке, Демьяненко. Не знаю, зачем они так часто меняли тренеров. От этого страдает команда, фанаты".

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ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, Футбол, Новости футбола.
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