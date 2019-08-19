Несколько футболистов Шахтера получили серьезные травмы

Новости спорта:Горняки могут потерять двух футболистов на длительное время.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал победу команды над ПФК Львов (2:0) в четвертом туре УПЛ. Португалец отметил, что команда прекрасно действовала в первом тайме и заслуженно забила два гола.

«Два разных тайма. В первом мы контролировали игру абсолютно во всем, был огромный объем работы в атаке, создали много голевых моментов. К 20-й минуте у нас было уже четыре явных голевых возможности, реализовать которые не получилось. Но до конца первого тайма мы смогли забить два мяча. Абсолютно заслуженный результат к перерыву: команда показала себя отлично», — цитирует тренера официальный сайт Шахтера.

Также Каштру сообщил, что Дентиньо и Александр Пихаленок получили серьезные травмы. В понедельник днем Шахтер представит больше информации о повреждениях полузащитников.

«Во второй половине встречи многое произошло. Две достаточно сложных травмы Дентиньо и Пихаленка. Мы оценим ситуацию, а информацию от нашего медицинского департамента по этому поводу вы узнаете в понедельник».

«Также повторный пенальти, который, к сожалению, не удалось забить, несколько повлияли на стабильность нашей игры. Однако даже в эти сложные моменты Шахтер продолжал контролировать ход матча, не позволяя Львову создавать голевые шансы. Набрали три очка – это наша главная цель. Если подвести итог, то очень хороший первый тайм и немного нестабильный второй».

Шахтер набрал 12 очков и продолжает лидировать в УПЛ, увеличив отрыв от преследователей до 5 пунктов. В следующем туре 25 августа команда Каштру дома примет Мариуполь.