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Леоненко - о смене тренера в Динамо

Леоненко - о смене тренера в Динамо
08:25 Сегодня Телеграф ТК Футбол

Новости спорта:Виктор Леоненко советует назначить в Динамо Романа Григорчука.

Эксперт телеканалов Футбол 1/2 Виктор Леоненко в программе Великий Футбол рассказал о проблемах киевского Динамо и высказался о назначении Алексея Михайличенко наставником клуба.

"Во втором матче Брюгге было сильнее. Нужно разбирать тактику Динамо. Киевляне быстро забили и сразу отдали инициативу. После гола Шепелева бельгийцы стали играть еще лучше. Будто они дома. Это был страх со стороны игроков Динамо.

Михайличенко ничего не поменяет, потому что эти футболисты ничего не могут. Игорь Михайлович сам всем руководит и наруководился. Сколько стоят его лучшие игроки?

У Динамо вся команда в кризисе. Они проводят пять атак, и только одна заканчивается ударом по воротам. Соля мы до сих пор не видим. Не знаю, почему Родригеса считают суперфутболистом. Считаю, что в Лиге Европы ему нечего делать. Что-то может пройдет в чемпионате Украины.

Могу сказать, что ждет Динамо при Михайличенко. Если будут контратаки, то с этими игроками ничего не получится. А если будет контроль мяча, то мы увидим игру без ворот. Приходит новый тренер и не может позволить себе игроков, которых он хочет. Нужно лепить из того, что есть и выходить в Лигу чемпионов. Могу посоветовать Динамо Григорчука", - отметил Леоненко.

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Футбол, Новости футбола, Виктор Леоненко.
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