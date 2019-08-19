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Олимпик может возглавить турецкий специалист

Олимпик может возглавить турецкий специалист
15:11 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Среди кандидатов также Роман Санжар и Игорь Климовский.

Журналист телеканалов Футбол 1/2 Игорь Бурбас на своей странице в Twitter сообщил, что Олимпик ведет переговоры с неназванным турецким специалистом о назначении на пост главного тренера команды. Среди резервных вариантов также значатся экс-наставники дончан — Роман Санжар и Игорь Климовский.

Напомним, что сегодня Олимпик прекратил сотрудничество с главным тренером Жулио Сезаром. Президент дончан Владислав Гельзин заявил, что уже ведет переговоры с кандидатами на вакантную должность.

Жулио Сезар возглавил Олимпик в межсезонье, а под его руководством клуб потерпел четыре поражения во всех четырех стартовых матчах нового розыгрыша УПЛ. При этом, дончане отличились аномальным количеством удалений — в трех последних матчах они заканчивали игру в численном меньшинстве.

Сегодня под руководством Жулио Сезара Олимпик дома потерпел поражение от Карпат (1:3). В турнирной таблице УПЛ донецкий клуб базируется на последней 12-й позиции.

Следующий свой матч Олимпик проведет 24 августа — в пятом туре УПЛ дончане будут на выезде противостоять Динамо.

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ФК Олимпик, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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