Балотелли: Наконец-то я вернулся домой

29-летний итальянский нападающий Марио Балотелли, который, как стало известно ранее, подписал контракт с итальянской Брешией, прокомментировал возвращение на родину в своем Instagram.
«Наконец-то я вернулся домой», — такой комментарий Балотелли оставил на своей странице в социальной сети.
Напомним, что Балотелли родом из Кончезьо, небольшого городка в провинции Брешия.
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Finalmente torno nella MIA CITTÀ, Brescia ci sono @brescia_calcio #finallyMario #homecoming
Прошлый сезон Марио начинал в составе Ниццы, а зимой перебрался в Марсель. В последнем розыгрыше чемпионата Франции он сыграл в 25 матчах, в которых забил 8 голов. С 1 июля Балотелли пребывал в статусе свободного агента.
Брешия в прошлом сезоне выиграла Серию Б, опередив ближайшего преследователя Лечче на один пункт. В первом туре 25 августа команда сыграет против Кальяри.