Балотелли: Наконец-то я вернулся домой

Новости спорта:Опальный форвард трогательно прокомментировал возвращений в Серию А.

29-летний итальянский нападающий Марио Балотелли, который, как стало известно ранее, подписал контракт с итальянской Брешией, прокомментировал возвращение на родину в своем Instagram.

«Наконец-то я вернулся домой», — такой комментарий Балотелли оставил на своей странице в социальной сети.

Напомним, что Балотелли родом из Кончезьо, небольшого городка в провинции Брешия.

Прошлый сезон Марио начинал в составе Ниццы, а зимой перебрался в Марсель. В последнем розыгрыше чемпионата Франции он сыграл в 25 матчах, в которых забил 8 голов. С 1 июля Балотелли пребывал в статусе свободного агента.

Брешия в прошлом сезоне выиграла Серию Б, опередив ближайшего преследователя Лечче на один пункт. В первом туре 25 августа команда сыграет против Кальяри.