Скачать
Понедельник, 19.08.2019
Шахтер уверенно обыграл ФК Львов в 4-м туре УПЛ
Шахтер уверенно обыграл ФК Львов в 4-м туре УПЛ
Кормье - Миочич. Видео тяжелого нокаута
Кормье - Миочич. Видео тяжелого нокаута
Наваррете в шикарном бою отстоял чемпионский пояс WBO (Видео)
Наваррете в шикарном бою отстоял чемпионский пояс WBO (Видео)
Все тренеры Динамо после Лобановского
Все тренеры Динамо после Лобановского

Балотелли: Наконец-то я вернулся домой

Балотелли: Наконец-то я вернулся домой
12:22 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Опальный форвард трогательно прокомментировал возвращений в Серию А.

29-летний итальянский нападающий Марио Балотелли, который, как стало известно ранее, подписал контракт с итальянской Брешией, прокомментировал возвращение на родину в своем Instagram.

«Наконец-то я вернулся домой», — такой комментарий Балотелли оставил на своей странице в социальной сети.

Напомним, что Балотелли родом из Кончезьо, небольшого городка в провинции Брешия.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Finalmente torno nella MIA CITTÀ, Brescia ci sono @brescia_calcio #finallyMario #homecoming

Публикация от Mario Balotelli (@mb459)

Прошлый сезон Марио начинал в составе Ниццы, а зимой перебрался в Марсель. В последнем розыгрыше чемпионата Франции он сыграл в 25 матчах, в которых забил 8 голов. С 1 июля Балотелли пребывал в статусе свободного агента.

Брешия в прошлом сезоне выиграла Серию Б, опередив ближайшего преследователя Лечче на один пункт. В первом туре 25 августа команда сыграет против Кальяри.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Серия А, Футбол, Марио Балотелли, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Отдыхайте": Суркис рассказал, как уволил Хацкевича
02 Леоненко - о смене тренера в Динамо
03 Экс-наставник Шахтера Луческу - о смене тренера в Динамо
04 Лучшие моменты всего турнира UFC 241 (Видео)
05 Гвоздик vs Бетербиев: Боб Арум ожидает "бой года"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь