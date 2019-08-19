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"Плакса": футболист Шахтера посвятил гол лидеру Динамо

"Плакса": футболист Шахтера посвятил гол лидеру Динамо
09:14 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Бразильский хавбек прокомментировал слова защитника Динамо Никиты Бурды в своей адрес.

Полузащитник Шахтера Дентиньо прокомментировал победу своей команды над ПФК Львов (2:0) в рамках четвертого тура УПЛ. Бразилец отличился одним из забитых мячей, а его празднование было посвящено защитнику киевского Динамо — Никите Бурде.

«С чем связано такое празднование гола? Один из футболистов Динамо [Никита Бурда] назвал меня клоуном после прошлого матча, и я посвятил гол ему. Если он думает, что я – клоун, то он – плакса, ведь каждый раз, когда они уступают, то все плачут и плачут. Думаю, профессионал, когда проигрывает, должен уметь принимать поражение», — цитирует Дентиньо официальный сайт Шахтера.

Дентиньо также рассказал о своем текущем самочувствии, поскольку в матче с ПФК Львов бразилец был заменен на 53-й минуте из-за травмы.

«Был действительно очень сильный удар, и нога болит немного. Сложно ходить, хромаю, но надеюсь, ничего серьезного. Доктор сказал, нужно посмотреть, что именно там произошло, и тогда оценить ситуацию. Постараюсь восстановиться как можно быстрее».

Для Дентиньо игра против ПФК Львов являлась четвертой в сезоне, и лишь первой, в которой он вышел в стартовом составе Горняков.

Шахтер с 12-ю очками в активе уверенно возглавляет турнирную таблицу УПЛ. Свой следующий матч Горняки проведут 25 августа, когда дома будут принимать Мариуполь.

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Футбол, Дентиньо, Новости футбола, Никита Бурда.
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