Луческу раскритиковал Фонсеку за период работы в Шахтере

Новости спорта:Экс-главный тренер Шахтера раскритиковал тренера, сменившего его на этом посту.

Мирча Луческу в интервью ПроФутболу рассказал о том, что ему не нравилось в работе другого экс-наставника "горняков" Паулу Фонсеки.

"Проблема в том, что три года Шахтер не вводил в состав молодых игроков. Вообще. Фонсеку интересовала только победа в чемпионате, но когда ты хочешь иметь команду на будущее, тебе нужно рисковать и менять игроков. 4-5 человек нужно менять и наигрывать молодых футболистов. Если ты так не делаешь, как тогда дождаться их роста?".

Румынский специалист привел примеры того, как стоило работать Фонсеке, а также рассказал как действовал он, будучи тренером.

"Хочешь только результат? Ставь постоянно одни и те же 12 человек, тогда у тебя будет результат, но вскоре начнутся проблемы. У меня Ракицкий начал играть в 17 лет, потому мы и приняли решение отпустить Чигринского в Барселону. Ярослав уже был готов играть".

"Сейчас тот самый этап развития у Матвиенко, Борчячук сыграл много, но Фонсека их не использовал, доверяя 12-14 игрокам. Хороши, опытным игрока, они давали результат, выигрывали чемпионат. Но когда ты работаешь в команде, ты должен отвечать не только за результат, но и за будущее".