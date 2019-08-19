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Яремчук - о голевой феерии в Бельгии: Очень помогает доверие тренера

Яремчук - о голевой феерии в Бельгии: Очень помогает доверие тренера
10:55 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта:Украинский форвард здорово начал сезон в бельгийском первенстве.

Нападающий «Гента» Роман Яремчук в матче чемпионата Бельгии забил гол в ворота «Остенде» и помог команде победить, а мяч стал для украинца 6-м в 8-ми матчах сезона.

«Мы провели хороший матч и добыли победу, но все мысли уже сконцентрированы на Лиге Европы. Наша задача - выйти в группу, и для этого нужно обыгрывать «Риеку».

«Мои результаты? Я просто усердно работаю каждый день, а также очень помогает доверие тренера. У нас классная атмосфера в команде, я рад играть с этими партнерами», - сказал форвард сборной Украины.

Ранее сообщалось, что в услугах Яремчука заинтересованы «Лацио», а также турецкие клубы.

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Футбол, Новости футбола, Роман Яремчук, ФК Гент.
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