Яремчук - о голевой феерии в Бельгии: Очень помогает доверие тренера

Новости спорта:Украинский форвард здорово начал сезон в бельгийском первенстве.

Нападающий «Гента» Роман Яремчук в матче чемпионата Бельгии забил гол в ворота «Остенде» и помог команде победить, а мяч стал для украинца 6-м в 8-ми матчах сезона.

«Мы провели хороший матч и добыли победу, но все мысли уже сконцентрированы на Лиге Европы. Наша задача - выйти в группу, и для этого нужно обыгрывать «Риеку».

«Мои результаты? Я просто усердно работаю каждый день, а также очень помогает доверие тренера. У нас классная атмосфера в команде, я рад играть с этими партнерами», - сказал форвард сборной Украины.

Ранее сообщалось, что в услугах Яремчука заинтересованы «Лацио», а также турецкие клубы.