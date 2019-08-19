Скачать
Понедельник, 19.08.2019
Шахтер уверенно обыграл ФК Львов в 4-м туре УПЛ
Шахтер уверенно обыграл ФК Львов в 4-м туре УПЛ
Кормье - Миочич. Видео тяжелого нокаута
Кормье - Миочич. Видео тяжелого нокаута
Наваррете в шикарном бою отстоял чемпионский пояс WBO (Видео)
Наваррете в шикарном бою отстоял чемпионский пояс WBO (Видео)
Все тренеры Динамо после Лобановского
Все тренеры Динамо после Лобановского

Суркис - о "динамовских сердцах": А какое должно быть, португальское?

Суркис - о "динамовских сердцах": А какое должно быть, португальское?
11:44 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Игорь Суркис рассказал, почему сделал выбор главного тренера в пользу Алексея Михайличенко.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис в интервью Профутболу рассказал, почему выбрал Алексея Михайличенко новым тренером, почему не выбрал Юрия Вернидуба и как относится к термину "динамовское сердце".

"У нас очень сильный конкурент – донецкий Шахтер. Эта команда хорошо укомплектована, с хорошими финансовыми возможностями и хорошей философией. У киевского Динамо таких финансовых возможностей нет. И это все знают, я это не скрываю.

Я с огромным уважением отношусь к Вернидубу. Он проделал огромную работу в той команде, где работал. И в той команде работать было значительно сложнее чем в киевском Динамо. Нет тех возможностей. Прежде всего, команда не имела своего дома, но она выступала на достаточно высоком уровне, и не было таких больших провалов.

Но мое решение было сделано по одной простой причине: Михайличенко был в курсе всего, что происходило в киевском Динамо. От него не было тайн. Он занимался трансферной политикой, он 4–5 раз в месяц выезжал в командировки, смотрел игры других команд, общался с Хацкевичем, видел тренировочный процесс, знает команду изнутри.

Сейчас середина сезона, мы переговорили с Михайличенко, он мне внушил, что мы – одна команда. Вот эту фразу "динамовское сердце" я вообще не понимаю. Что значит "динамовское сердце"? Ну, играл человек в Динамо, так какое у него должно быть сердце? Португальское или что?! Ну, Фонсека работал в Шахтере, три чемпионства, попал в Лигу чемпионов. Его вот так поманили – он побежал в Рому. Или тренер, который сегодня пришел в Шахтер. Он чего-то добивался? Тоже ничего не добивался.

Михайличенко находился в футболе, он самодостаточный человек. Его заслуги и титулы говорят уже о многом. Он больше чем тренировал, он видел процессы во многих клубах, куда он ездил и смотрел, как проходит тренировочный процесс. Михайличенко все время совершенствуется. У него в кабинете 4 монитора, которые одновременно показывали разный футбол. Он смотрел и просматривал футболистов. Это дает больше, чем стоять на поле. Это легенда, это символ. Мало того, это символ преданности клубу Динамо Киев, который никуда не бегал, который входил во все ситуации, который был с клубом в радостные моменты и наоборот. Я уверен, он сделает все возможное. Он будет работать 24 часа в сутки, чтобы возродить команду киевского Динамо", - отметил Суркис.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Игорь Суркис, ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Отдыхайте": Суркис рассказал, как уволил Хацкевича
02 Леоненко - о смене тренера в Динамо
03 Экс-наставник Шахтера Луческу - о смене тренера в Динамо
04 Лучшие моменты всего турнира UFC 241 (Видео)
05 Гвоздик vs Бетербиев: Боб Арум ожидает "бой года"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь