Официально: Бавария подписала Коутиньо

Новости спорта:Филиппе Коутиньо перешел из "Барселоны" в "Баварию" на правах аренды.

Как сообщает официальный сайт мюнхенцев, полузащитник Филиппе Коутиньо перешел из "Барселоны" в "Баварию" на правах аренды – футболист успешно прошел медосмотр в воскресенье.

Срок соглашения – один сезон, немцы будут иметь право выкупа. "Бавария" не огласила финансовые детали сделки, но зато это сделала "Барселона" – мюнхенцы отдадут за аренду 8,5 миллионов евро, а также выплатят Коутиньо всю зарплату.

@Phil_Coutinho: "Für mich bedeutet dieser Wechsel eine neue Herausforderung in einem neuen Land bei einem der besten Klubs Europas. Darauf freue ich mich sehr." #ServusCoutinho



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Контракт Филиппе "Бавария" сможет приобрести за 120 миллионов евро. Сам бразилец прокомментировал переезд:

"Этот шаг – новый вызов для меня, в новой стране, в одном из лучших клубов Европы. Я очень рад".