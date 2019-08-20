Арсенал готовит новый контракт для Обамеянга

Новости спорта:Лондонский Арсенал намерен продлить контракт с одним из главных лидеров команды Пьером-Эмериком Обамеянгом.

Арсенал работает над новыми условиями контракта для нападающего команды Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает The Telegraph.

Руководство лондонцев считает форварда одним из ключевых игроков для возвращения "канониров" в Лигу чемпионов. Напомним, действующее соглашение 30-летнего габонца истекает в 2021 году.

По данным источника, сам Обамеянг также не против остаться в команде, и уже начал переговоры с представителями клуба.

Ранее защитник Арсенала Давид Луис рассказал, почему решил перейти в стан "канониров" из Челси.