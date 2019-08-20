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Наполи пытается подписать Фернандо Льоренте

Наполи пытается подписать Фернандо Льоренте
05:46 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский нападающий Фернандо Льоренте может на правах свободного агента перейти в Наполи.

Испанский нападающий Фернандо Льоренте близок к подписанию контракта с Наполи. Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, переговоры о переходе находяться на финальной стадии.

Сообщается, что сначала неаполитанцы планировали подписать форварда Интера Мауро Икарди, однако из-за возникших во время переговоров трудностей руководство Наполи "переключилось" на 34-летнего Льоренте.

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Напомним, в данный момент опытный испанец находится в статусе свободного агента после истечения контракта с Тоттенхэмом. В прошлом Льоренте уже выступал в Серии А - Фернандо играл за Ювентус c 2013-го по 2015-й год.

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ФК Наполи, Фернандо Льоренте, Футбол, Чемпионат Италии, Новости футбола.
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