Наполи пытается подписать Фернандо Льоренте

Новости спорта:Испанский нападающий Фернандо Льоренте может на правах свободного агента перейти в Наполи.

Испанский нападающий Фернандо Льоренте близок к подписанию контракта с Наполи. Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, переговоры о переходе находяться на финальной стадии.

Сообщается, что сначала неаполитанцы планировали подписать форварда Интера Мауро Икарди, однако из-за возникших во время переговоров трудностей руководство Наполи "переключилось" на 34-летнего Льоренте.

Напомним, в данный момент опытный испанец находится в статусе свободного агента после истечения контракта с Тоттенхэмом. В прошлом Льоренте уже выступал в Серии А - Фернандо играл за Ювентус c 2013-го по 2015-й год.