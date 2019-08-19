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Балотелли: Моя цель - поехать на Евро-2020 в составе сборной Италии

Балотелли: Моя цель - поехать на Евро-2020 в составе сборной Италии
22:29 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Скандальный форвард Марио Балотелли рассказал о своих целях в новой команде.

Новичок «Брешии» нападающий Марио Балотелли сообщил, что он намерен вернуться в сборную Италии, чтобы сыграть на чемпионате Европы 2020 года.

«Вариант с „Брешией“ появился у моего агента Мино Райолы. Мы встретились и поговорили об этом. Это было не так сложно. Я не боюсь, я в порядке. Моя цель — сделать так, чтобы команда прогрессировала. Я буду поддерживать партнёров по команде, а мои партнёры должны будут поддерживать меня.

Моя цель – поехать на чемпионат Европы в составе сборной Италии. Роберто Манчини поздравил меня с днём рождения и пожелал всего наилучшего.

Когда появилось предложение от «Брешии», то я больше ни о чём не думал. Я могу дать этой команде гораздо больше, чем остальным. Это мой город.

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За границей я провёл больше лет, чем в Италии. Я вырос там на футбольном уровне. Моя мама плакала, когда я сказал ей, что у меня есть возможность перейти в «Брешию». Она была очень счастлива. Мой отец из Брешии, поэтому он также мечтал увидеть, как я буду играть здесь», — приводит слова Балотелли сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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Сборная Италии, Футбол, Марио Балотелли, Новости футбола, ФК Брешия.
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