Манчестер Юнайтед упустил победу над Вулверхэмптоном в АПЛ

Новости спорта:Нереализованный Полем Погба пенальти во втором тайме не позволил коллективу Солскьяера разжиться полным набором очков по итогам выездного поединка (1:1).

Манчестер Юнайтед после феерической победы над Челси в первом туре АПЛ (4:0) уже во второй игре чемпионата оступился, не сумев обыграть Вулверхэмптон — 1:1.

Команда Сульшера выиграла первый тайм благодаря голу Мартиаля, которому ассистировал Маркус Рашфорд, но не удержала преимущество до конца встречи.

Во второй половине игры потрясающий выстрел удался Рубену Невешу и Вулверхэмптон сравнял счет. Мог вновь выводить МЮ вперед Поль Погба, но француз не реализовал пенальти.

Таким образом, манкунианцы упустили возможность вырваться в лидеры АПЛ и занимают четвертое место. Вулверхэмтон после ничьей с МЮ находится на 13-й строчке турнирной таблицы.

В следующем туре Красные дьяволы сыграют с Кристал Пэлас, а Вулвз будут противостоять Бернли.