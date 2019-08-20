Манчестер Юнайтед упустил победу над Вулверхэмптоном в АПЛ

Манчестер Юнайтед после феерической победы над Челси в первом туре АПЛ (4:0) уже во второй игре чемпионата оступился, не сумев обыграть Вулверхэмптон — 1:1.
Команда Сульшера выиграла первый тайм благодаря голу Мартиаля, которому ассистировал Маркус Рашфорд, но не удержала преимущество до конца встречи.
Во второй половине игры потрясающий выстрел удался Рубену Невешу и Вулверхэмптон сравнял счет. Мог вновь выводить МЮ вперед Поль Погба, но француз не реализовал пенальти.
Таким образом, манкунианцы упустили возможность вырваться в лидеры АПЛ и занимают четвертое место. Вулверхэмтон после ничьей с МЮ находится на 13-й строчке турнирной таблицы.
В следующем туре Красные дьяволы сыграют с Кристал Пэлас, а Вулвз будут противостоять Бернли.